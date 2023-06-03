محرز يُتوّج بِكأس إنجلترا

رياض محرز وزملاؤه في فريق مانشستر سيتي يحتفلون بِنيل كأس إنجلترا 2023.

تُوّج اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مساء السبت، بِكأس إنجلترا لِكرة القدم.

وفاز فريق “السّيتي” بِنتيجة (2-1) على الجار والغريم التقليدي نادي مانشستر يونايتد، في مباراة نهائي الكأس الإنجليزية.

وسجّل فريق المدرب جوسيب غوارديولا ثنائيته بِواسطة متوسّط الميدان إيلكاي غوندوغان في الدقيقتَين الأولى والـ 51. وأمضى نادي مانشستر يونايتد توقيعه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 33.

وتابع الجناح رياض محرز المباراة النّهائية من دكّة البدلاء.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” وقد نال الثنائية هذا الموسم: لقب بطولة إنجلترا والكأس المحلّية. كما أضاف الكأس الإنجليزية الثانية إلى رصيده، بعد تتويج عام 2019.

ونبقى مع لغة الأرقام، فقد زيّن رياض محرز رفوف خزانته بِالتتويج الـ 12 على مُستوى الأندية: 5 ألقاب بطولة إنجلترا، ولقبان في الكأس المحلّية، وثلاثة ألقاب في كأس الرّابطة الإنجليزية، ولقبان في الكأس الإنجليزية الممتازة.