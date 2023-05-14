محرز يُلامس إنجازا لم يسبقه إليه أيّ لاعب إفريقي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مساء الأحد، من تحقيق إنجاز تاريخي إفريقي في البطولة الإنجليزية.

ويوشك الجناح محرز أن يُحطّم رقما قياسيا إفريقيا، مُرادفا لِأوّل لاعب من القارة السّمراء ينال 5 ألقاب لِمنافسة “البريمرليغ”.

ويشترك محرز حاليا في الصّدارة مع النجم الإيفواري السّابق ديدييه دروغبا، بِأربعة تتويجات لِكليهما.

تتويجات محرز بِلقب بطولة إنجلترا: مع فريق ليستر سيتي عام 2016، ومع نادي مانشستر سيتي أعوام 2019 و2021 و2022.

تتويجات دروغبا بِلقب بطولة إنجلترا: مع فريق تشيلسي أعوام 2005 و2006 و2010 و2015.

وساهم محرز مساء الأحد في فوز ثقيل لِفريقه مانشستر سيتي بِنتيجة (0-3) على المُضيّف نادي إيفرتون، بينما انهار المُطارد أرسنال وخسر بِمعقله وبِالنتيجة ذاتها أمام فريق برايتون. لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإنجليزية للقسم الأوّل.

ويتصدّر فريق “السّيتي” لائحة ترتيب البطولة الإنجليزية بِرصيد 85 نقطة، ويشغل نادي أرسنال الرتبة الثانية بِمجموع 81 نقطة.

وتنقص فريق المدرب جوسيب غوارديولا ثلاث مقابلات قبل إسدال السّتار، بينما تنتظر نادي أرسنال مقابلتان فقط. وهو ما يضع محرز وزملاءه في رواق جيّد للاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”.

ويلعب مانشستر سيتي المقابلات الثلاث المُتبقّية، داخل القواعد أمام تشيلسي، ثمّ بعيدا عن الدّيار أمام برايتون وبرينتفورد، في الـ 21 والـ 24 والـ 28 من ماي الحالي، على التوالي. بينما يُواجه أرسنال كلّا من المُضيّف نوتنغهام فورست والزّائر ولفرهامبتون، في الـ 20 والـ 28 من ماي الجاري.

وإذا تعلّب محرز وزملاؤه في الجولة المُقبلة على الضّيف نادي تشيلسي، فسيحتفظون بِلقب البطولة، مهما كانت النتائج الأخرى.

ويُمكن لـ “الأزرق السّماوي” أيضا التتويج ولكن دون خوض المقابلات الثلاث، إذا تورّط أرسنال مُجدّدا في فخّ الخسارة أمام نوتنغهام فورست.