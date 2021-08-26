محرز يُواجه ميسي في رابطة أبطال أوروبا

تعرّف اللاعبون الدوليون الجزائريون مساء الخميس، على مُنافسي فرقهم في دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا، نسخة 2021-2022.

جاء ذلك بعد أن سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرعة، بِمدينة إسطنبول التركية.

وهكذا سيلعب الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، في فوج يضمّ باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وناديَي لايبزيغ الألماني وبروج البلجيكي.

وكان محرز قد ساهم بِقوّة في تأهّل فريقه مانشستر سيتي إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، وإقصاء باريس سان جيرمان. بعد أن سجّل ثلاثة أهداف.

ويتبارى متوسط الميدان إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي، في مجموعة قوية جدا تضمّ أتليتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبورتو البرتغالي.

ويخوض المهاجم رشيد غزال وفريقه بشكتاش التركي المنافسة، في فوج يضمّ سبورتينغ لشبونة البرتغالي وبوروسيا دورتموند الألماني وأجاكس أمستردام الهولندي.

ويُواجه المدافع عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني كلّا من: مانشستر يونايتد الإنجليزي وأطلنطا الإيطالي ويونغ بويز السويسري.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج (8 مجموعات) إلى ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بينما يتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي.

وتُجرى المقابلات في ستّ جولات، ما بين الـ 14 من سبتمبر والـ 8 من ديسمبر المقبلَين.

وتحتضن مدينة سان بطرسبورغ الروسية المباراة النهائية، مساء الـ 28 من ماي 2022.