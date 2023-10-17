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رياضة

محرز يُوضّح معنى نصرته للقضية الفلسطينية

علي بهلولي
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محرز يُوضّح معنى نصرته للقضية الفلسطينية

قدّم قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الثلاثاء، توضيحات بِشأن نصرته للقضية الفلسطينية العادلة.

ولجأ النّجم محرز إلى صفحته في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، لِمخاطبة الرّأي العام العالمي ومَن يهمّهم الأمر.

وقال رياض محرز أحسن لاعب في بطولة إنجلترا عام 2016:

إن رفع شعار “فلسطين حرّة” ليس مرادفا لِإبادة اليهود.

عبارة “فلسطين حرّة” معناها تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، الذي حرمهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 سنة خلت.

شعار “فلسطين حرّة” مُرادف للكفّ عن الزجّ بـ 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن عبر أرجاء المعمورة، نصفهم أطفال.

عبارة “فلسطين حرّة” معناها وضع حدّ للأبارتايد الذي تُمارسه الحكومة الإسرائيلية.

شعار “فلسطين حرّة” مُرادف لِوضع البنية التحتية الفلسطينية تحت تصرّف أبنائها الفلسطينيين.

ووجبت الإشارة إلى أن الإعلامَ الغربيَّ “المُتَصَهِْينَ” يختزل فلسطين في لفظ “غزّة”، ويُحاول إقناع العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء، أنّ يحدث هذه الأيّام في الأرض حيث مسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومهد المسيح عيسى عليه السلام، مجرّد “إرهاب” تُمارسه حركة حماس ضد الضحية الوهمية اليهود “الأبرياء والعُزّل”.

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