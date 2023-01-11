محطة جديدة في مشوار قديورة
أعلن نادي الوكرة القطري، تعاقده مع الدولي الجزائري عدلان قديورة، حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكر نادي الوكرة، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن قديورة وقع على عقد مع النادي، بديلا للمحترف الإيراني أوميد إبراهيمي.
الجزائري عدلان قديوره يدعم خط الوسط الوكراوي وينضم لقائمة الموج الأزرق قبل موقعة العربي، بديلا للإيراني اوميد ابراهيمي.#الوكرة pic.twitter.com/JdMSTSOtZd
— نادي الوكـرة الرياضي (@alwakrah_sc) January 10, 2023
وحمل قديورة ، في بداية هذا الموسم، ألوان نادي الدحيل، بدلا من التونسي فرجاني ساسي الذي كان مصابا.
Glad to Join @alwakrah_sc 💙🤍
Can’t wait to start InshAllah #dababa #bismillah #qatar @TeamOnFireS @QSL @QFA pic.twitter.com/SRjRw72lcy
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) January 10, 2023
وقبل الدحيل، لعب قديورة لنادي الغرافة لمدة موسمين، وانتقل بعدها لنادي شيفيلد يونايتد من الدرجة الأولى الإنجليزية.
ومن المنتظر أن يدشن قديورة مشواره مع الوكرة هذا الخميس أمام العربي، ضمن الجولة التاسعة.