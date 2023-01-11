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رياضة

محطة جديدة في مشوار قديورة

عمر سلامي
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محطة جديدة في مشوار قديورة
ح.م
عدلان قديورة

أعلن نادي الوكرة القطري، تعاقده مع الدولي الجزائري عدلان قديورة، حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر نادي الوكرة، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن قديورة وقع على عقد مع النادي، بديلا للمحترف الإيراني أوميد إبراهيمي.

وحمل قديورة ، في بداية هذا الموسم، ألوان نادي الدحيل، بدلا من التونسي فرجاني ساسي الذي كان مصابا.

وقبل الدحيل، لعب قديورة لنادي الغرافة لمدة موسمين، وانتقل بعدها لنادي شيفيلد يونايتد من الدرجة الأولى الإنجليزية.

ومن المنتظر أن يدشن قديورة مشواره مع الوكرة هذا الخميس أمام العربي، ضمن الجولة التاسعة.

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