محيوص: “متشوق إلى بدء تجربتي الجديدة”

أيمن محيوص ينضم إلى إيفردون السويسري

أعلن نادي إيفردون السويسري، الأربعاء الفارط، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري أيمن محيوص، لمدة 3 مواسم، أي حتى جوان 2026، قادمًا من اتحاد العاصمة في صفقة انتقال حر.

وانتهى تعاقد محيوص مع ناديه السابق اتحاد العاصمة هذا الصيف، بعدما لعب له 5 مواسم كاملة، فاز خلالها بلقب البطولة الوطنية في موسم 2018، إضافة إلى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في نسختها الأخيرة، حيث سجل الهدف الأول في مباراة ذهاب النهائي ضد يانغ أفريكانز التنزاني بدار السلام (2-1)، كما تألق في الدوري المحلي بعدة أهداف حاسمة.

ورحّب نادي إيفردون -الصاعد الجديد إلى دوري الدرجة الأولى السويسري- بلاعبه الجزائري من خلال مقطع ترحيبي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كما تم التعريف باللاعب لجماهير النادي عبر الموقع الرسمي، حيث ذكرت أبرز مراحل اللاعب الاحترافية مع الأندية وكذا مع المنتخب الجزائري المحلي والأول.

من ناحيته، أعرب محيوص (25 عامًا) عن سعادته بالتوقيع للفريق السويسري، بقوله: “أنا متشوق لبدء تجربتي الجديدة، إيفردون يتابعني منذ فترة طويلة، حين كنت في الجزائر، صراحةً، لقد شعرت بإحساس خاص مع هذا الفريق”.

وتألق محيوص بشكل لافت في بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين، التي أقيمت بالجزائر بين شهري جانفي وفيفري 2023، حيث سجل 5 أهداف وقاد الجزائر إلى المباراة النهائية، قبل أن تخسر اللقب أمام السنغال بركلات الترجيح.

وحصل ابن مدينة جيجل الساحلية شرقي العاصمة الجزائر على ثقة جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول، حيث استدعاه لآخر معسكر تحضيري، ونال فرصة المشاركة في مباراة أوغندا بتصفيات كأس أمم أفريقيا (2-1) التي لعبت شهر جوان الماضي.