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مخطط لتفجير المسجد الأقصى.. الخارجية الفلسطينية تُحذر

الشروق أونلاين
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مخطط لتفجير المسجد الأقصى.. الخارجية الفلسطينية تُحذر
صورة مأخوذة من الفيديو المتداول

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لمنظمات صهيونية بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، السبت، إن هذه التهديدات “تعد تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة، لا سيما وأن اليمين الصهيوني الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة بـ”التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد لاستفراد الحكومة الإسرائيلية بشعبنا، وإجبارها على الالتزام بإرادة السلام الدولية والإقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية شعبنا”.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو انتشر عبر مواقع ومنصات عبرية متطرفة مُنتَج بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُظهر تفجير المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، تحت عنوان: “العام القادم في القدس”.

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