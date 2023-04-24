مدرب أجاكسيو يدافع عن بلايلي
دافع مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، أوليفر بانتالوني، عن لاعبه يوسف بلايلي، بعد الإشاعات الكثيرة التي لاحقته مؤخرا.
وقال مدرب أجاكسيو ردا على كل ما قيل حول إمكانية مغادرة بلايلي للنادي بسبب مشاكل انضباطية: “بلايلي ليس لديه مشكلة في أجاكسيو”.
« Il n’y a pas eu de problème à Ajaccio. Youcef Belaili est un très gentil garçon avec qui on n’a pas de souci.
Je lui renouvelle ma confiance. »
Olivier Pantaloni (coach de l’AC Ajaccio) prend la défense de son joueur et dément les rumeurs récemment propagées. pic.twitter.com/JIusb8jloz
— We love Algerian football 📐 (@lucarne_dz) April 23, 2023
وأضاف أوليفر بانتالوني: ” بلايلي كان لديه مشكل في العودة بعد التحاقه بمنتخب بلاده، وعاد مصابا، كما أصيب مرة أخرى في التدريبات”.
وتابع مدرب أجاكسيو: “بلايلي لطيف للغاية، وليس لدينا معه أي مشكل، وهو يظهر في التدريبات أنه مهم بالنسبة لنا، وبطبيعة الحال هذا يجعلني أجدد الثقة فيه”.