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رياضة

مدرب أجاكسيو يدافع عن بلايلي

عمر سلامي
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مدرب أجاكسيو يدافع عن بلايلي
ح.م
يوسف بلايلي

دافع مدرب نادي أجاكسيو الفرنسي، أوليفر بانتالوني، عن لاعبه يوسف بلايلي، بعد الإشاعات الكثيرة التي لاحقته مؤخرا.

وقال مدرب أجاكسيو ردا على كل ما قيل حول إمكانية مغادرة بلايلي للنادي بسبب مشاكل انضباطية: “بلايلي ليس لديه مشكلة في أجاكسيو”.

وأضاف أوليفر بانتالوني: ” بلايلي كان لديه مشكل في العودة بعد التحاقه بمنتخب بلاده، وعاد مصابا، كما أصيب مرة أخرى في التدريبات”.

وتابع مدرب أجاكسيو: “بلايلي لطيف للغاية، وليس لدينا معه أي مشكل، وهو يظهر في التدريبات أنه مهم بالنسبة لنا، وبطبيعة الحال هذا يجعلني أجدد الثقة فيه”.

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