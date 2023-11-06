مدرب أهلي جدة يشيد بمحرز

أشاد مدرب أهلي جدة، ماتياس يايسله، بإمكانيات الدولي الجزائري رياض محرز، والأداء الذي يقدمه.

وقال مدرب أهلي جدة، في تصريحات له عقب الفوز المحقق أمام الرياض، أمسية الأحد بثلاثية نظيفة: ” رياض محرز لاعب موهوب ومرن، سواء في اللعب على الطرف أو في العمق”.

وأضاف: ” نحن نريد الاستفادة من رياض محرز قدر الإمكان”.

وعبّر يايسله، خلال المؤتمر الصحفي، عن فخره بردة فعل اللاعبين في مباراة الرياض: “فخور باللاعبين وردة الفعل التي أظهروها بعد الخروج من الكأس.. “.

وأضاف: “نعمل على ألا نستقبل الأهداف، وهذا الأمر لا يتعلق بالمدافعين فقط، بل كامل المجموعة، وأتمنى أن يكون الدعم متبادلا دائما بيننا والجمهور الذي يعد وقودنا الدائم”.

ووقع رياض محرز الهدف الثالث في المباراة، في د52، ليرفع رصيده في الدوري السعودي إلى 5 أهداف.