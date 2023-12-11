مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد الفوز على فيوتشر المصري

قال مدرب اتحاد العاصمة، خوان كارلوس غاريدو، إن فريقه استحق الفوز أمام نادي فيوتشر المصري، وأثنى على الجماهير التي لعبت دورا كبيرا في الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف غاريدو في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، التي حسمنها الاتحاد بهدف دون رد: “كان من المهم جدا الحصول على الثلاث نقاط، لأنها مباراة مهمة من أجل الحفاظ على الصدارة”.

وتابع: ” فوزنا مستحق، وكنا منضبطين خاصة من الناحية الدفاعية”.

وختم غاريدو: “لعبنا جيدا في الشوط الأول وحصلنا على العديد من الفرص، أشجع اللاعبين على احترافيتهم، وعلى عملهم الرائع في التدريبات والمباريات، كما أشكر الجمهور لأنه ساعدنا كثيرا على تحقيق الفوز”.

وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة الأولى من كأس الكاف، عقب فوزه على ضيفه فيوتشر المصري بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، ينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

ويحتل الهلال الليبي المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يتواجد سوبر سبورت الجنوب إفريقي في المركز الأخير من دون رصيد.