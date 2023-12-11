-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد الفوز على فيوتشر المصري

عمر سلامي
  • 291
  • 0
مدرب اتحاد العاصمة يعلّق بعد الفوز على فيوتشر المصري
ح.م
المدرب غاريدو

قال مدرب اتحاد العاصمة، خوان كارلوس غاريدو، إن فريقه استحق الفوز أمام نادي فيوتشر المصري، وأثنى على الجماهير التي لعبت دورا كبيرا في الخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف غاريدو في الندوة الصحفية التي تلت المباراة، التي حسمنها الاتحاد بهدف دون رد: “كان من المهم جدا الحصول على الثلاث نقاط، لأنها مباراة مهمة من أجل الحفاظ على الصدارة”.

وتابع: ” فوزنا مستحق، وكنا منضبطين خاصة من الناحية الدفاعية”.

وختم غاريدو: “لعبنا جيدا في الشوط الأول وحصلنا على العديد من الفرص، أشجع اللاعبين على احترافيتهم، وعلى عملهم الرائع في التدريبات والمباريات، كما أشكر الجمهور لأنه ساعدنا كثيرا على تحقيق الفوز”.

وانفرد اتحاد العاصمة بصدارة المجموعة الأولى من كأس الكاف، عقب فوزه على ضيفه فيوتشر المصري بهدف دون رد، رافعا رصيده إلى 9 نقاط، ينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة السادسة في المركز الثاني.

ويحتل الهلال الليبي المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما يتواجد سوبر سبورت الجنوب إفريقي في المركز الأخير من دون رصيد.

مقالات ذات صلة
غوارديولا يمتدح محرز ويصفع مسؤولي “الكاف”

غوارديولا يمتدح محرز ويصفع مسؤولي “الكاف”

سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي

سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي

ثلاثة انتصارات إفريقية وشباك نظيفة لِاتحاد العاصمة

ثلاثة انتصارات إفريقية وشباك نظيفة لِاتحاد العاصمة

المصارعة الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية

المصارعة الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية

منتخب فلسطين يواجه الأولمبي الجزائري وديا في تربص عنابة

منتخب فلسطين يواجه الأولمبي الجزائري وديا في تربص عنابة

وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد