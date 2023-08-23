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رياضة

مدرب الأهلي السعودي يريد التضحية ببودبوز

ط. بوغراب
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مدرب الأهلي السعودي يريد التضحية ببودبوز

رجحت تقارير إعلامية سعودية، إبعاد نجم الخضر السابق رياض بودبوز عن لقاء اليوم أمام نادي الأخدود لحساب الدولة الثالثة من دوري روشين للمحترفين.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن قرار مدرب الأهلي السعودي يايسله بشأن مستقبل الدولي الجزائري رياض بودبوز، حيث يريد الاستغناء عن خدمات اللاعب ابتداء من لقاء اليوم، خاصة مع تلميحات التقني الألماني بالاعتماد على الوافد الجديد التركي مريح ديميرال.

ومن المنتظر أن يلقى قرار يايسله بإبقاء بودبوز في دكة البدلاء، انتقادات كبيرة من أنصار الأهلي، خاصة وأنه يعتبر مدلّلهم منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي لقيه من نجم الخضر رياض محرزن والذي كان أحد أسباب بقائه في قلعة الأهلي هذا الموسم.

يذكر أن بودبوز قدم أداء مثاليا، بعد مشاركته الأساسية في الجولتين الأولى والثانية، غير أن هذا لم يشفع له لدى المدرب الألماني يايسله، الذي يريد إبعاده من الفريق.

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