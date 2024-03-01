مدرب الرائد السعودي يؤكد تمرد سعيود مع الفريق

فجر إيجور جوفيتشفتش مدرب الرائد مفاجأة مدوية، بعد خسارة فريقه أمام الفيحاء، بثنائية لهدف لحساب الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين “روشين”.

وقال جوفيتشفتش في المؤتمر الصحفي عقب المواجهة إن الغيابات أثرت على فريق الرائد، وخص بالذكر غياب أمير سعيود، الذي – بحسبه – رفض المشاركة في المواجهة، معتبرا إياه قرارا غير صائب من لاعب محترف ينال أجره في الفريق.

ورفض المدرب جوفيتشفتش الحديث عن العقوبات التي ستصدر في حق اللاعب السابق لشباب بلوزداد، مؤكدا في الوقت ذاته أن إدارة النادي هي من ستحدد ذلك، رافضا التعليق على الحادثة، مبرزا قناعاته في اختيار يقوم به.

وفتح مدرب الرائد التساؤلات، بعد التصريحات التي أطلقها حول غرف تغيير الملابس، بعدما قال إن الظروف فيها خارج السيطرة، وهو ما يربط غياب اللاعب الجزائري بوجوده في مشاكل مع بعض اللاعبين في الفريق.

يذكر، أن اسم سعيود برز بقوة في الميركاتو الشتوي الماضي، بقرب انتقاله إلى مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، رغم راتبه الكبير، وهو ما يفتح الباب لعودته للبطولة الوطنية خلال الصائفة القادمة، بالنظر لما يحدث في بيت الرائد السعودي.