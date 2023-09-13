مدرب السنغال يعلق على الهزيمة أمام الجزائر

أكد مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي أن مباراة الجزائر كانت بمثابة اختبار جيد لعناصره، مبديا تفاؤله بالنظر إلى ما قدمته تشكيلة أسود التيرانغا خلال اللقاء.

وقال مدرب السنغال بعد المباراة الودية التي حسمها “الخضر” بهدف دون رد: “هذه الهزيمة تظهر لنا أنه لم يتم تحقيق أي شيء بعد، كل سلسلة نتائج تتوقف في الأخير، وعلينا بدء سلسلة نتائج أخرى بداية من شهر أكتوبر”.

وأضاف أليو سيسي: “أنا راض عن آداء لاعبينا لكن للأسف خانتنا الفعالية أمام المرمى، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لنا”.

وتابع: “هذه الهزيمة هي بمثابة إنذار بالنسبة لنا قبل “الكان”، وسأبقى متفائل بالنظر للآداء الذي قدمناه طيلة المباراة، وسنواصل العمل في الفترة المقبلة، مع التركيز أكثر على الفعالية الهجومية “.

وعن المنتخب الجزائري، قال مدرب السنغال: “أتمنى تواجد المنتخب الجزائري في المونديال، لأن ذلك يعزز من حظوظ إفريقيا”.