-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 41 ولاية
رياضة

مدرب السنغال يعلق على الهزيمة أمام الجزائر

عمر سلامي
  • 2384
  • 0
مدرب السنغال يعلق على الهزيمة أمام الجزائر
ح.م
أليو سيسي

أكد مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي أن مباراة الجزائر كانت بمثابة اختبار جيد لعناصره، مبديا تفاؤله بالنظر إلى ما قدمته تشكيلة أسود التيرانغا خلال اللقاء.

وقال مدرب السنغال بعد المباراة الودية التي حسمها “الخضر” بهدف دون رد: “هذه الهزيمة تظهر لنا أنه لم يتم تحقيق أي شيء بعد، كل سلسلة نتائج تتوقف في الأخير، وعلينا بدء سلسلة نتائج أخرى بداية من شهر أكتوبر”.

وأضاف أليو سيسي: “أنا راض عن آداء لاعبينا لكن للأسف خانتنا الفعالية أمام المرمى، رغم الفرص العديدة التي أتيحت لنا”.

وتابع: “هذه الهزيمة هي بمثابة إنذار بالنسبة لنا قبل “الكان”، وسأبقى متفائل بالنظر للآداء الذي قدمناه طيلة المباراة، وسنواصل العمل في الفترة المقبلة، مع التركيز أكثر على الفعالية الهجومية “.

وعن المنتخب الجزائري، قال مدرب السنغال: “أتمنى تواجد المنتخب الجزائري في المونديال، لأن ذلك يعزز من حظوظ إفريقيا”.

مقالات ذات صلة
اتحاد العاصمة يطير نحو السعودية

اتحاد العاصمة يطير نحو السعودية

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

إدارة رائد القبة تتحرك لاسترجاع المقر التاريخي للنادي

اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين

اتحاد الكرة الهولندي يدفع فدية لِقراصنة إلكترونيين

الخسارة أمام اليابان تُطيح بِمدرّب منتخب ألمانيا

الخسارة أمام اليابان تُطيح بِمدرّب منتخب ألمانيا

ثاني لاعب سنيغالي يغيب عن مواجهة الجزائر

ثاني لاعب سنيغالي يغيب عن مواجهة الجزائر

تاهرت يعود إلى فرنسا

تاهرت يعود إلى فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد