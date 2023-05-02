مدرب الكونغو: منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة أقوى من السنغال

قال مدرب منتخب الكونغو لأقل من 17 سنة، فابريزيو سيزانا، قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية، من “كان” الجزائر، أن المنتخب الجزائري أقوى من السنغال.

وخلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الكونغو والصومال، لحساب المجموعة الأولى، قارن مدرب الكونغو، بين المنتخبين الجزائري والسنغالي، حيث قال: “المنتخب الجزائري أقوى من السنغال، من الجانب التكتيكي، وبالإضافة إلى ذلك فهو منتخب متماسك”.

وأضاف: “كما أن المنتخب الجزائري يلعب على أرضه، ويستفيد من دعم جماهيره”.

ورفض مدرب الكونغو التعليق على مباراة الجولة الثالثة أمام المنتخب الجزائري: ” تنتظرنا مباراة أمام الصومال، سنعمل على الفوز بها، وبعدها سنتحدث عن المباراة الثالثة أمام الجزائر”.

وتفتتح الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية من كان الجزائر لأقل من 17 سنة، بمباراة الجزائر والسنغال بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب نيسلون مانديلا ببراقي.

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة يواجه منتخب الكونغو نظيره الصومالي، بداية من الثامنة ليلا.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى رفقة السنغال برصيد 3 نقاط.