مدرب المولودية يحذف منشورا عن فلسطين والصّهاينة ويُبرّر ولا يعتذر

حذف التقني الفرنسي باتريس بوميل مدرب فريق مولودية الجزائر منشورا مثيرا للاستفزاز عن فلسطين والصّهاينة، وقدّم توضيحات أقبح ممّا أقدم عليه سلفا في موقع التواصل الاجتماعي.

وكان بوميل قد نشر، السبت، صورة في منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، عادة ما يُروّج لها الغرب وبعض “الإنهزاميين” في المجتمعات العربية والإسلامية، والتي تُظهر الإنسانية المزعومة للصّهاينة، وضرورة إعادة النّظر نحو هذا الكيان (الصّورة المُدرجة أدناه).

وبعد أن حذف المنشور، كتب المدرب الفرنسي يقول: “أقمت في بلدان إسلامية ما يُقارب عشر سنوات. وإذا كان هناك شيء واحد تعلّمته فهو أن الإسلام دين السّلام والتسامح والمحبّة. كلّ هذا كان خلفية المنشور السّابق. لِذلك سأقوم بإزالة هذا المنشور، لِأن بعض الأشخاص ذوي النّوايا السيّئة يُريدون التسبّب في الأذى وإثارة الجدل حول هذه الرّسالة. لم تكن هذه الرّسالة أبدا رسالة سياسية بل مجرّد رسالة إنسانية. عاش السّلام، عاشت الإنسانية”.

كما أرفق بوميل التوضيح بِصورة، كتب عليها: أوقفوا الحرب في فلسطين”.

واللافت أن التقني الفرنسي برّر فعلته، واتّهم “الآخر” (الجزائريين) بـ ” ذوي النّوايا السيّئة”، ولم يعتذر إليهم وإلى المسلمين عامّة. فيما لم تُصدر إدارة نادي مولودية الجزائر أيّ بيان.

ويجب التذكير بِما تعرّض له يوسف عطال وكريم بن زيمة وغيرهما، لمّا تكالب عليهم هذه الأيّام عنصريو فرنسا المُنحازون إلى الصّهاينة.