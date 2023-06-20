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رياضة

مدرب جديد للمنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة

عمر سلامي
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مدرب جديد للمنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة
أرشيف
رشيد أيت محمد

عينت المديرية التقنية الوطنية، المدرب رشيد أيت محمد مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة، الذي سيشارك في الألعاب العربية.

كما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعيين الطاقم المساعد للمدرب رشيد أيت محمد ويتعلق الأمر بالمدير الفني الجهوي للعاصمة، بدر الدين دحمان، كمدرب مساعد، والمدير الفني الجهوي لعنابة عبد الصمد ناصر، في منصب محضر بدني، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى برانسي بوخالفة.

ويشارك المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر ما بين 5 و15 جويلية المقبل، بعدما قرّر اتحاد اللجان الأولمبية العربية، مشاركة هذه الفئة في منافسة كرة القدم، بدلا من فئة أقل من 17 سنة.

وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري، على رأس المجموعة الأولى، رفقة كل من عمان، لبنان والسودان.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية، سوريا، فلسطين وموريتانيا.

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