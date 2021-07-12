مدرب شبان “الخضر” يستبعد فرضية المؤامرة في نهائي كأس العرب

استبعد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد لاسات، فرضية تعرض شبان “الخضر” إلى مؤامرة في نهائي كأس العرب، بعد تغيير توقيت وملعب مباراة السعودية، التي إنتهت بتتويج المنتخب السعودي.

وقال “لاسات” في ندوة صحفية عقدها صبيحة الاثنين، بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، في دالي ابراهيم بالعاصمة: ” لا أعتقد أن هناك مؤامرة، وما أعلمه أنه كانت هناك ظروف استثنائية أدت إلى برمجة المباراة النهائية في ملعب الدفاع الجوي بدلا من ملعب القاهرة، وتغيير التوقيت من السابعة إلى الرابعة عصرا .

وأضاف لاسات في هذا السياق: بالنسبة للملعب كان العشب الطبيعي مثل بقية ملاعب القاهرة، وحتى بالنسبة للتوقيت كان الجو لطيفا، ولم تكن حرارة شديدة، بالمقارنة مع المباراة التي خضناها في ذلك التوقيت، في دور المجموعات.

وختم المدرب لاسات حديثه عن هذا الموضوع، قائلا: هناك مسؤولين ربما يكون بإمكانهم الحديث عن موضوع احتمال وجود مؤامرة، لكن نحن نتحمل كتقنيين النتائج التقنية”.

من جهة أخرى أكد “لاسات” أن التعداد الحالي لم تنته “صلاحيته” مع فئة أقل من 20 سنة، وكشف أن التشكيلة التي خاضت بطولة كأس العرب، ستكون قادرة على المشاركة في بطولة إفريقيا 2023 التي سوف تحتضنها مصر، وهي البطولة التي سيشارك فيها اللاعبون من مواليد 2003 و 2004 .