مدرب صن داونز يعلّق على الفوز المحقق أمام بلوزداد

ثمن مدرب صن داونز رولاني موكوينا الفوز المحقق على مضيفه شباب بلوزداد، مؤكدا أن فريقه لم يحسم التأهل بعد.

وأظهر مدرب صن داونز الكثير من التواضع بعد المباراة، رغم أن النادي الجنوب إفريقي حسم تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي بنسبة كبيرة جدا.

وقال موكوينا في تصريحاته: “اللاعبون بذلوا مجهودات كبيرة، وحققوا الفوز، لكن رغم ذلك علينا التحلي بالتواضع لأننا سنلعب ضد الفريق ذاته في جنوب إفريقيا”.

ورفض مدرب صن داونز التعليق على أداء المنافس، حيث قال: “دائما ما نحترم المنافسين، لذلك لا يمكنني التعليق على أداء فريق بلوزداد”.

وختم موكوينا: “لم نحسم التأهل بعد لأن كرة القدم عودتنا على المفاجآت لذلك علينا الحذر في لقاء الإياب”.