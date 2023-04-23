-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب صن داونز يعلّق على الفوز المحقق أمام بلوزداد

عمر سلامي
  • 716
  • 0
مدرب صن داونز يعلّق على الفوز المحقق أمام بلوزداد
ح.م
مدرب صن داونز رولاني موكوينا

ثمن مدرب صن داونز رولاني موكوينا الفوز المحقق على مضيفه شباب بلوزداد، مؤكدا أن فريقه لم يحسم التأهل بعد.

وأظهر مدرب صن داونز الكثير من التواضع بعد المباراة، رغم أن النادي الجنوب إفريقي حسم تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي بنسبة كبيرة جدا.

وقال موكوينا في تصريحاته: “اللاعبون بذلوا مجهودات كبيرة، وحققوا الفوز، لكن رغم ذلك علينا التحلي بالتواضع لأننا سنلعب ضد الفريق ذاته في جنوب إفريقيا”.

ورفض مدرب صن داونز التعليق على أداء المنافس، حيث قال: “دائما ما نحترم المنافسين، لذلك لا يمكنني التعليق على أداء فريق بلوزداد”.

وختم موكوينا: “لم نحسم التأهل بعد لأن كرة القدم عودتنا على المفاجآت لذلك علينا الحذر في لقاء الإياب”.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: محرز يُوقّع ثلاثية ويقود “السّيتي” إلى نهائي كأس إنجلترا

بِالفيديو: محرز يُوقّع ثلاثية ويقود “السّيتي” إلى نهائي كأس إنجلترا

محرز يسخر من مدير “تويتر”!

محرز يسخر من مدير “تويتر”!

جمهور نيجيري في ملعب قسنطينة

جمهور نيجيري في ملعب قسنطينة

الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل

الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل

“الاتحاد بشعار تحقيق فوز مريح قبل موقعة “الرباط”

“الاتحاد بشعار تحقيق فوز مريح قبل موقعة “الرباط”

سليماني يُودّع دوري المؤتمر الأوروبي

سليماني يُودّع دوري المؤتمر الأوروبي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد