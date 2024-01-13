مدرب كوت ديفوار يرشّح منتخبين للتتويج بكأس أمم إفريقيا

اعترف مدرب منتخب كوت ديفوار، الفرنسي لويس غاسي، بشعوره بالضغط قبل خوضه “الكان”، ورشّح منتخبين للتتويج باللقب.

وتحدث المدرب عن حظوظ منتخب كوت ديفوار في كأس أام إفريقيا، وقال: “نعرف المنتخبات المرشحة في كأس أمم أفريقيا، يوجد البطل السنغال، وهناك المتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم منتخب المغرب “.

وأضاف: ” أنا هنا منذ 20 شهرا، نقوم بعمل جيد، ونحن جاهزون”.

وحول المباراة الافتتاحية التي سيخوضها منتخب كوت ديفوار، السبت، أمام غينيا بيساو، قال المدرب غاسي: “المباراة تبقى مباراة، ولم يعد هناك فريق صغير في كأس أمم أفريقيا، لقد رأينا ذلك في جميع المباريات التي لعبناها”.

وتابع: “إذا فزنا بنتيجة كبيرة، فهذا يعني أننا قمنا باستعداد جيد للبطولة، يجب أن نكون جيدين من الناحية الفنية ونسيطر على المباراة، وننهي الفرص بشكل جيد”.

ويستهل منتخب “الفيلة” مشواره في “الكان”، سهرة السبت، بمواجهة غينيا بيساو في الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، وذلك في المباراة الافتتاحية التي سيحتضنها ملعب “الحسن واتارا” في مدينة أبيدجان.