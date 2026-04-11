مدرب مارسيليا يثني على مردود أمين غويري

أشاد المدرب السنغالي لنادي أولميك مرسيليا الفرنسي، حبيب باي، بالمردود الذي يقدمه لاعبه الجزائري أمين غويري، بعد تألقه مجددًا ومساهمته في الفوز الذي حققه فريقه، الجمعة، بنتيجة (3-1) أمام ضيفه ميتز في الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي.

ورغم فشله في التسجيل، كان مهاجم “الخضر” حاسمًا مجددًا، وقدم تمريرة سجل منها زميله الإيفواري حامد جونيور تراوري الهدف الثالث لمرسيليا، وذلك في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليلعب دورًا في إحراز فريق الجنوب الفرنسي لفوز مهم في “الليغ 1”.

وكال باي مدرب أولمبيك مارسيليا المديح للاعبه غويري، وعبر عن سعادته كذلك بعد استعادته لكامل إمكاناته ومستواه في الأسابيع الأخيرة، وفي مواجهة ميتز، وقال في تصريح نقله موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي: “نحن سعداء للغاية بعودة أمين إلى هذا المستوى وبكامل لياقته. لقد تعرضنا لانتقادات لعدم إشراكه أساسيًا في بعض المباريات”، مضيفًا: “لا يمكننا تحمل خسارته. لم يكن بإمكاننا التسرع في عودته. لقد سجل مع منتخب الجزائر ثم ضد موناكو. وقدم تمريرة حاسمة الليلة، ومنحنا هذا التماسك”.

ووصف مدرب فريق الجنوب الفرنسي لاعبه الجزائري بالمهم للغاية في تشكيلته، بقوله: “إنه لاعب مهم للغاية، وما أضافه إلى أسلوب لعبنا يتجاوز الإحصاءات. قدم أمين مباراة عالية المستوى. علينا أن نتحدث عن الجميع، ونحن سعداء جدًا بغويري”.

وعدد بعدها المدير الفني السنغالي مزايا وخصال غويري الفنية، حيث قال: “إنه صانع لعب، ولاعب يفهم اللعبة والمساحات. نطلب منه أن يكون حرًا فوق أرضية الملعب، ولديه رؤية ثاقبة للمرمى. تمريرته إلى تراوري كانت رائعة للغاية، وغاية في الإيثار ومتقنة فنيًا. نحن بحاجة إلى أمين بهذا المستوى لتحقيق أهدافنا”.

وشارك غويري أساسيًا في مواجهة ناديه أولمبيك مارسيليا لميتز، وتحصل عل ثالث أفضل تقييم في المباراة من موقع (سوفا سكور) المتخصص في إحصاءات كرة القدم، حيث نال 7.7 من 10، وجاء خلف زميله الإنجليزي ماسون غرينوورد 8.3، وزميله الآخر البرازيلي إيغور بايكساو 8 من 10.

ووصل المهاجم الجزائري بفضل تمريرته الحاسمة ضد ميتز إلى إسهامته التهديفية الـ15 (10 أهداف و5 تمريرات حاسمة) في 24 مباراة فقط لعبها مع أولمبيك مارسيليا هذا الموسم، حيث غاب عن العديد من اللقاءات بسبب الإصابات، وخاصة إصابته في الكتف، التي أبعدته 3 أشهر عن الملاعب.

ويأمل غويري في مواصلة التألق مع فريق الجنوب الفرنسي، وإنهاء الموسم الحالي بقوة من أجل الوصول إلى المنتخب الوطني في أفضل أحواله الفنية، قبل كأس العالم 2026 الصيف القادم.