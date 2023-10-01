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رياضة

مدرب ميلان يعلّق على تألق ياسين عدلي

عمر سلامي
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مدرب ميلان يعلّق على تألق ياسين عدلي
ح.م
ياسين عدلي ومدربه بيولي

علّق مدرب نادي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، على تألق الفرانكو جزائري ياسين عدلي، الذي خرج تحت تصفيقات جماهير ملعب سان سيرو.

وشارك عدلي للمرة الثانية على التوالي أساسيا، وقدم مردودا في المستوى خلال مباراة لاتسيو التي حسمها الميلان لصالحه بثنائية نظيفة.

وأشاد مدرب ميلان ستيفانو بيولي بعد المباراة بإمكانات عدلي، خاصة أنه نجح في التعامل مع الضغط في أول مباراة له كأساسي في ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في تصريحات له: “كانت هذه أول مباراة له في سان سيرو، لقد كان جريئا للغاية”.

وأضاف: “أعتقد أنه لم يجد الموقف المناسب أحيانا وربما لم نمنحه نحن التوقيت المناسب للعب، لقد تحسن كثيرا والآن أصبح واحدا من اللاعبين الذين نعتبرهم الخيار الأول في ميلان، وعليه مواصلة العمل بنفس الجدية”.

وتابع: “يحتاج إلى تعزيز ثقته بنفسه، لأنه لم يلعب في هذا المركز من قبل، لقد لعب بشكل جيد وتطور في الشوط الثاني، لقد استبدله حتى أتمكن من ضخ دماء جديدة، لقد قدم أداء جيدا، وأنا مسرور بمستواه وبتطوره”.

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