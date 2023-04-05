مدرب نانت يستبعد حجام طيلة شهر رمضان

يواصل أنطوان كومبواريه، مدرب نانت، استبعاد الدولي الجزائري جوان حجام، من المشاركة في مباريات الفريق بسبب صيام اللاعب.

وقال كومبواريه في تصريحات نقلتها صحيفة “onze mondial”، قبل مواجهة ليون الأربعاء، في نصف نهائي كأس فرنسا: “حجام لن يكون معنيا بالمباراة، وعندما ينتهي شهر رمضان، سيعود إلى المجموعة”.

وأضاف: “حجام يحرم نفسه من اللعب وهذا بسبب قناعاته الدينية، أنا أحترمه كثيرا، ونتحدث عنه كل يوم ونتفق معه بشأن هذا القرار”.

وأكدت الصحيفة، أن المدافع الجزائري، لن يكون بإمكانه المشاركة في مباريات نانت، حتى 21 أفريل، أي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

كما ذكرت أن المدرب كومبواريه، أعلم لاعبيه في وقت سابق، أن أي لاعب يلتزم بالصيام أيام المباريات، سيكون مصيره الإبعاد عن التشكيلة.