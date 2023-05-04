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رياضة

مدرب نيس يتحدّث عن مستقبل بوعناني

علي بهلولي
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مدرب نيس يتحدّث عن مستقبل بوعناني
الأرشيف
بدر الدين بوعناني بِزيّ نادي نيس.

تطرّق التقني ديدييه ديغار مدرب فريق نيس الفرنسي، الخميس، إلى حاضر ومستقبل لاعبه الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني.

ويرتبط المهاجم بوعناني (18 سنة) مع نادي نيس بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وقال المدرب ديدييه ديغار في تصريحات لِصحيفة “نيس ماتان” الفرنسية نشرت تفاصيلها، الخميس: “بوعناني سيكون أحد مفاتيح تكتيك فريق نيس في الموسم المقبل. سأُحاول حمايته قدر الإمكان، خاصّة وأنه يظهر كثيرا لدى وسائل الإعلام. أحيانا ينزل مستواه الفني إلى الحضيض، وأحيانا أخرى يرتفع ويتحوّل إلى عبقري. ما زال صغيرا وسيتعلّم كثيرا”.

وأضاف: “إدارة نادي نيس تُصرّ على الاحتفاظ بِبوعناني، وقد نال استحسانها في الموسم الحالي”.

وفي أوّل موسم له ضمن صنف الأكابر، خاض بدر الدين بوعناني 15 مباراة مع فريق نيس، في بطولة فرنسا ودوري المؤتمر الأوروبي، ووزّع 3 تمريرات حاسمة.

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