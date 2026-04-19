-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مدرب هيلاس فيرونا يُغيّر مركز بلغالي

الشروق الرياضي
  • 379
  • 0
ح.م

لعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي، الأحد، في مركز لم يتعوّد عليه مع فريقه هيلاس فيرونا الإيطالي.
وجرّب مدرب فريق هيلاس فيرونا باولو ساماركو لاعبه بلغالي في مركز مهاجم رغم أنه مدافع، وذلك في مواجهة الضيف نادي ميلان آسي، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الإيطالية.
وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، فسّر المدرب ساماركو اتّخاذ هذا القرار، بِإصابة المهاجمين كيرون بوي ودانييل موسكيرا وأمين سار.
وخسر فريق هيلاس فيرونا بِهدف لِصفر، وأمسى مهدّدا أكثر من أيّ وقت مضى بِالنزول إلى القسم الثاني، حيث يتذّيل لائحة الترتيب في المركز الـ 20 بِرصيد 18 نقطة، متخلّفا عن صاحب المركز الـ 17 نادي كريمونيزي بِفارق 10 نقاط، قبل خمس جولات عن النهاية.
ومعلوم أن النزول إلى بطولة القسم الثاني الإيطالي يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.

مقالات ذات صلة
إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص طرد زغبة في مباراة وفاق سطيف

إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص طرد زغبة في مباراة وفاق سطيف

كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

كندا تمنع الاتحاد الفلسطيني من حضور “كونغرس الفيفا”

هل يكون مازة خامس جزائري يلعب لمانشستر سيتي؟

هل يكون مازة خامس جزائري يلعب لمانشستر سيتي؟

تصفيات كأس العالم.. هزيمة ثقيلة لشبلات “الخضر” في لقاء الإياب بياوندي

تصفيات كأس العالم.. هزيمة ثقيلة لشبلات “الخضر” في لقاء الإياب بياوندي

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الإياب أمام أولمبيك آسفي

بالفيديو.. اتحاد العاصمة يواصل تحضيراته لمواجهة الإياب أمام أولمبيك آسفي

أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي يرشح هذا النادي للتتويج بدوري أبطال أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد