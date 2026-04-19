مدرب هيلاس فيرونا يُغيّر مركز بلغالي

لعب الدولي الجزائري رفيق بلغالي، الأحد، في مركز لم يتعوّد عليه مع فريقه هيلاس فيرونا الإيطالي.

وجرّب مدرب فريق هيلاس فيرونا باولو ساماركو لاعبه بلغالي في مركز مهاجم رغم أنه مدافع، وذلك في مواجهة الضيف نادي ميلان آسي، بِرسم الجولة الـ 33 من عمر البطولة الإيطالية.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد نهاية المباراة، فسّر المدرب ساماركو اتّخاذ هذا القرار، بِإصابة المهاجمين كيرون بوي ودانييل موسكيرا وأمين سار.

وخسر فريق هيلاس فيرونا بِهدف لِصفر، وأمسى مهدّدا أكثر من أيّ وقت مضى بِالنزول إلى القسم الثاني، حيث يتذّيل لائحة الترتيب في المركز الـ 20 بِرصيد 18 نقطة، متخلّفا عن صاحب المركز الـ 17 نادي كريمونيزي بِفارق 10 نقاط، قبل خمس جولات عن النهاية.

ومعلوم أن النزول إلى بطولة القسم الثاني الإيطالي يشمل أندية المراتب الثلاث الأخيرة.