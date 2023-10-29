مدرب ولفرهامبتون: جنون آيت نوري يُبهرني

أبدى التقني جاري أونيل مدرب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي انبهاره، بِالعروض الفنية التي يُقدّمها لاعبه الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

وفي تصريحات نقلتها على لسانه قناة “سكاي سبورتس” البريطانية، عقب نهاية مباراة فريقه ولفرهامبتون والضّيف نادي نيوكاسل، قال المدرب أونيل: “طريقة لعب ريان تُعجبني. إنه لاعب مجنون. يُمكنك أن ترى أنه غاضب من الطريقة التي يلعب بها. نُحاول إخراج شيئا من هذا الجنون للاستفادة منه. كانت المهمّة الأولى هي محاولة جعله يُشارك لِمدّة 90 دقيقة. لقد قمنا بِتحسين مستويات لياقته البدنية”.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة مساء السبت، لِحساب الجولة العاشرة من عمر منافسة “البريمرليغ”، وانتهت بِنتيجة التعادل (2-2). وحينها خاض المدافع آيت نوري كامل أطوار هذا اللّقاء.

وأضاف التقني الإنجليزي: “يستوعب آيت نوري الخطط التكتيكية بِسهولة. إنه شخص رائع للعمل معه. إنه مُلتزِم تماما بِكلّ شيء. هناك مجال كبير للتحسين بِفضل الموهبة الخام التي يتمتّع بها. في حال منحه القليل من الفهم وتهدئة بعض الجنون، فإن السّماء هي الحدّ الأقصى لِريان”. في تلميح إلى قدراته الفنية التي لا تنضبّ.

وعلى عكس التقني الإسباني يولن لوبيتيغي مدرب فريق ولفرهامبتون في الموسم الماضي، الذي أساء عصر مواهب ريان آيت نوري وهمّشه. فإن المدرب جاري أونيل الذي قدِم إلى النّادي في الصيف الماضي، بدا وأنه يُجيد التصرّف مع الدولي الجزائري، مُنْزِلا إيّاه المنزلة التي يستحقّها.

وشارك ريان آيت نوري في 12 مباراة مع فريقه ولفرهامبتون، لِحساب بطولة إنجلترا وكأس الرابطة المحلّية للموسم الحالي، يوجد بينها 10 مواجهات خاضها أساسيا.