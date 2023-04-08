مدرب ولفرهامبتون يُفسّر سبب غياب آيت نوري

غُيِّب اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري بعد ظهيرة السبت، عن مباراة فريقه ولفرهامبتون والضّيف نادي تشيلسي الإنجليزيَين.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 30 من عمر البطولة الإنجليزية، وانتهت لِمصلحة فريق ولفرهامبتون بِهدف لِصفر.

وقال التقني الإسباني جولن لوبيتيغي مدرب فريق ولفرهامبون إنه اتخّذ قرارا تكتيكيا، بِعدم جلب المدافع آيت نوري لِخوض مواجهة تشيلسي.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن الإبعاد لا يعني الاستغناء عن اللاعب الجزائري، وأن آيت نوري ما زال سلاحا فعّالا لِخطّ دفاع فريق ولفرهامبتون فيما تبقّى من عمر الموسم الحالي.

ولم يُوجّه المدرب لوبيتيغي الدّعوة إلى لاعبه آيت نوري في المقابلات الرّسمية الثلاث الأخيرة لِولفرهامبتون.

وشارك ريان آيت نوري هذا الموسم في 20 مباراة تتعلّق بِبطولة إنجلترا، بينها 9 مواجهات أساسيا. وسجّل هدفا.

ويتموقع فريق ولفرهامبتون في المركز الـ 12 بِرصيد 31 نقطة، قبل 8 جولات عن إسدال ستار “البريمرليغ”.

ويبقى شبح السقوط يُهدّد فريق ولفرهامبتون، ذلك أنه لا يبتعد سوى بِفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الـ 18 نادي نوتينغهام فورست. مع الإشارة إلى أن النزول إلى الدرجة الثانية يشمل فرق المراتب الـ 20 والـ 19 والـ 18.