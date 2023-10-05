مدرّب ألماني: مونديال في 6 بلدان.. بداية الاحتيال

انتقد التقني الألماني ماركو روزه مدرب النادي المحلّي لايبزيغ بِشدّة، قرار “الفيفا” القاضي بِتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 في ستّة بلدان.

وقال المدرب ماركو روزه: “كانت فكرتي الأولى هي أنّه سيتعيّن على اللاعبين قطع الكثير من الكيلومترات. لديّ علامة استفهام كبيرة في رأسي: نحن دائما نخترع شيئا خاصّا ومختلفا. وقريبا، سوف نلعب فوق قمّة إيفرست، لأنه يُمكننا إنشاء ملعب لِكرة القدم هناك، ويُمكننا كسب المال منه!”. في تلميح إلى لجوء رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو إلى قرار غير مسبوق، جنيا للمال.

وأدلى ماركو روزه بِهذه التصريحات في مؤتمر صحفي نشّطه، بعد تنظيم مباراة فريقه لايبزيغ والضّيف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، لِحساب منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وأضاف مدرب المدافع رامي بن سبعيني في نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، ما بين 2019 و2021: “أعتقد أنه عندما كانت دولة أو دولتان تتطلّع إلى كأس العالم لِتحويلها إلى حفلة، نظّموا أنفسهم بِشكل جيّد، وكانت هناك مسافات قصيرة. وهو أمر ربّما لن نراه مرّة أخرى. يبدو أننا في البداية فقط من عملية الاحتيال!”.