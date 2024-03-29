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رياضة

مدرّب الميلان: بن ناصر أفضل لاعب وسط وعدلي أقلّ مهارة

علي بهلولي
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مدرّب الميلان: بن ناصر أفضل لاعب وسط وعدلي أقلّ مهارة
ح.م
إسماعيل بن ناصر رفقة ياسين عدلي.

نشّط مدرّب فريق ميلان آسي الإيطالي ستيفانو بيولي، الجمعة، مُؤتمرا صحفيا. تطرّق خلاله إلى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويستعدّ متوسّط الميدان بن ناصر وفريقه الميلان لِمُواجهة المُضيّف نادي فيورنتينا سهرة هذا السبت، لِحساب الجولة الـ 30 من عمر البطولة الإيطالية.

وقال المدرّب بيولي: “بن ناصر هو أقوى لاعب خط وسط لدينا في المواجهات الدّفاعية الفردية، وأعتقد أنه لا يُهزم – إلى حدّ كبير – عندما يتعلّق الأمر بِالاستحواذ على الكرة. يُمكنه التحسّن في قراءة بعض المواقف، وربّما المُماطلة، حيث لا يُمكنك أن تكون عدوانيّا دائما”.

واستنادا إلى هذه التصريحات، فإن ناصر يشغل مركز متوسّط ميدان دفاعي، أو يحمل القميص رقم “6” بِالمفهوم التقليدي للمناصب.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن فريق “الروسونيري”: “اشتغل بن ناصر هذا الأسبوع بِشكل جيّد في التدريبات. إنّه بِخير ويمكنه اللّعب (أمام فيورنتينا) منذ البداية”.

وكان بن ناصر قد حضر ودّيتَي الجزائر أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في الأيّام القليلة الماضية، لكنّه غادر تربّص “الخضر” قبل انطلاق المواجهتَين، بِداعي الإصابة.

وفي سؤال عن الفرق بين بن ناصر وزميله في النّادي متوسّط الميدان ياسين عدلي، قال ستيفانو بيولي: “عدلي أقلّ مهارة في الصراعات الفردية (من بن ناصر)، لكن لديه خصائص مُثيرة جدّا للاهتمام”.

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