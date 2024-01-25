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رياضة

مدرّب نيس يتحدّث عن مصير عطال

علي بهلولي
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مدرّب نيس يتحدّث عن مصير عطال
ح.م
يوسف عطال.

تحدّث التقني الإيطالي فرانتشيسكو فريولي مدرب فريق نيس الفرنسي بعد ظهيرة الخميس، عن لاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

ولم يلعب المدافع عطال أيّ لقاء رسمي مع فريقه نيس منذ أكتوبر الماضي، بِسبب القضية التي يعلمها الجمهور الرّياضي.

وقال المدرب فرانتشيسكو فريولي إن لاعبه يوسف عطال اتّفق مع إدارة النادي على العودة الإثنين المقبل، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. عكس مواطنه وزميله متوسّط الميدان هشام بوداوي، الذي سيعود إلى فرنسا مساء الخميس.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه ونقل تفاصيله الإعلام الفرنسي، أضاف مدرب فريق نيس أن عطال يستحق هذه الأيّام الإضافية من الرّاحة التي منحت له، مقارنة بِبوداوي. دون تقديم توضيحات أكثر. عِلما أن عقوبة الإيقاف المُؤقّت (7 مقابلات) التي تعرّض لها عطال، انقضت في تاريخ سابق.

وأشار التقني فريولي إن أن بوداوي يُمكنه خوض مواجهة فريق ماتز، مساء السبت المقبل. بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الفرنسية.

وتنقضي مدّة عقد يوسف عطال مع نادي نيس في الصيف المقبل، نظير الفصل ذاته من عام 2027 لِهشام بوداوي.

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