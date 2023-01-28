مدغشقر تتأهّل إلى نصف النهائي

حجز منتخب مدغشقر للاعبين المحلّيين مساء السبت تذكرة التأهّل، إلى نصف نهائي منافسة “شان” الجزائر 2023.

وفازت مدغشقر بِنتيجة (3-1) على منتخب الموزمبيق للاعبين المحلّيين، بِرسم ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو.

وأمضى أهداف الملغاشيين كلّ من: متوسّط الميدان كولوانا رازافيدرانايفو في الدقيقة الـ 18، والمهاجم جون رازافيندراكوتو في الدقيقة الـ 67، ولاعب الخطّ الأمامي مارسيو رافيلومانانتسو في الدقيقة الـ 86. بينما وقّعت الموزمبيق هدفها بِواسطة المهاجم إسحاق كارفاليو في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وتُعدّ نسخة الجزائر 2023 أوّل بطولة إفريقية للاعبين المحلّيين تُشارك فيها مدغشقر، بعد إطلاق المنافسة عام 2009. بينما سبق للموزمبيق أن حضرت فعّاليات طبعة جنوب إفريقيا 2014، وخرجت من الدور الأوّل.

وفي مباراة نصف النهائي بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة الثلاثاء المقبل، يتبارى المنتخب المحلّي لِمدغشقر مع السنيغال.