مدغشقر تُحدث أولى المفاجآت تحت أنظار موتسيبي وزفيزف

احتفال لاعبي مدغشقر بِهدف مُسجّل في مرمى غانا.

فاجأ منتخب مدغشقر للاعبين المحلّيين سهرة الأحد منافسه الغاني، وفاز عليه بِنتيجة هدفَين لِهدف.

واحتضن ملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة أطوار هذه المباراة، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023. تحت إدارة حكم الساحة إبراهيم معتز من ليبيا.

وقبل الطبعة السابعة بِالجزائر، لم يسبق لِمنتخب مدغشقر المشاركة في منافسة “الشان”، بينما بلغت غانا نهائي نسختَي 2009 و2014.

وأمضى ثنائية المنتخب المحلّي الملغاشي كلّ من: متوسّط الميدان كولوانا رازافيدرانايفو في الدقيقة الـ 10، وتسيري رانديانتسيفيرانا في الدقيقة الـ 61. بينما وقّع الهدف الغاني المدافع أوغسطين أجيابونغ في الدقيقة الـ 67.

وشهدت المباراة في المنصّة الشرفية، حضور رئيسَي الاتحادَين الإفريقي والجزائري لِكرة القدم باتريس موتسيبي وجهيد زفيزف، ووالي ولاية قسنطية عبد الخالق صيودة، ومسؤولين آخرين.

وعن الفوج الثالث ذاته، انتصرت السودان على المغرب بِثلاثية نظيفة، أو ما يُعرف بـ “فوز على البساط”. وذلك بِسبب انسحاب المنتخب الأخير، ووفقا لِما تنصّ عليه لوائح المنافسة.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- السودان 3ن

2- مدغشقر 3ن

3- غانا 0ن

4- المغرب 0ن

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الخميس المقبل، تلعب غانا مع السودان، ويُعفى المنتخب المحلّي الملغاشي بِسبب غياب المغرب.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي “شان” الجزائر 2023.