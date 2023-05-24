مدير سابق لغوغل: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤذي البشر

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل إريك شميت، تخوفه من إمكانية تشكيل الذكاء الصناعي لخطر على سلامة البشرية. وقال أنه يمكن أن يتسبب في “إيذاء أو قتل” الناس وسط “مخاطر وجودية” محتملة، حسب ما نشرته “فوربس”.

تحذير شميت الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل من عام 2001 إلى 2011، يضاف إلى تحذيرات مختصين آخرين، ومسؤولي شركات في مجال التكنولوجيا منهم إيلون ماسك العضو المؤسس والرئيس السابق لشركة “أوبن أي إي” المطورة لنظام “شات جي بي تي” والمؤسس الاخر ورئيسها الحالي سام ألتمان.

شميت وخلال الكلمة التي ألقاها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء 24 ماي، حذر من أن بشكل الذكاء الصناعي مخاطر “يتم وصفها على أنها العديد والعديد من الأشخاص المعرضين للأذى أو القتل”.

كما أضاف أن اللوائح بشأن الذكاء الصناعي هي “سؤال واسع النطاق للمجتمع”، ما يجعله يرى أنه من غير المحتمل أن تنشئ الولايات المتحدة هيئة ناظمة.

شميت قال أيضا أن “هناك سيناريوها – ليست موجودة اليوم – ولكن قد تحصل في وقت قريب، حيث ستكون هذه الأنظمة قادرة على استغلال نقاط الضعف في القضايا السيبرانية، أو اكتشاف أنواع جديدة من البيولوجيا.

عندما يحدث ذلك، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية منع إساءة استخدام هذه الأشياء من قِبل الأشرار”.

وبعد إطلاق شركة “أوبن أي إي” لنظام “شات جي بي تي” نهاية العام الماضي، تسارعت المنافسة بين كبريات الشركات لتطوير أنظمتها في مجال الذكاء الصناعي، ما صاحبه تسارع للدعوات لتنظيم الذكاء الصناعي والتفكير فيه.

وحتى سام ألتمان مدير الذي أطلق “شات جي بي تي” قال في مارس الماضي أن شركته “خائفة بعض الشيء” من إمكانات الذكاء الصناعي، مضيفًا أن تكنولوجيا الذكاء الصناعي “ستكون أعظم تكنولوجيا طورتها البشرية حتى الآن”.