-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مدير سابق لغوغل: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤذي البشر

م.ص
  • 181
  • 0
مدير سابق لغوغل: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤذي البشر
أرشيف
إريك شميت

أبدى الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل إريك شميت، تخوفه من إمكانية تشكيل الذكاء الصناعي لخطر على سلامة البشرية. وقال أنه يمكن أن يتسبب في “إيذاء أو قتل” الناس وسط “مخاطر وجودية” محتملة، حسب ما نشرته “فوربس”.

تحذير شميت الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل من عام 2001 إلى 2011، يضاف إلى تحذيرات مختصين آخرين، ومسؤولي شركات في مجال التكنولوجيا منهم إيلون ماسك العضو المؤسس والرئيس السابق لشركة “أوبن أي إي” المطورة لنظام “شات جي بي تي” والمؤسس الاخر ورئيسها الحالي سام ألتمان.

شميت وخلال الكلمة التي ألقاها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء 24 ماي، حذر من أن بشكل الذكاء الصناعي مخاطر “يتم وصفها على أنها العديد والعديد من الأشخاص المعرضين للأذى أو القتل”.

كما أضاف أن اللوائح بشأن الذكاء الصناعي هي “سؤال واسع النطاق للمجتمع”، ما يجعله يرى أنه من غير المحتمل أن تنشئ الولايات المتحدة هيئة ناظمة.

شميت قال أيضا أن “هناك سيناريوها – ليست موجودة اليوم – ولكن قد تحصل في وقت قريب، حيث ستكون هذه الأنظمة قادرة على استغلال نقاط الضعف في القضايا السيبرانية، أو اكتشاف أنواع جديدة من البيولوجيا.

عندما يحدث ذلك، نريد أن نكون مستعدين لمعرفة كيفية منع إساءة استخدام هذه الأشياء من قِبل الأشرار”.

وبعد إطلاق شركة “أوبن أي إي” لنظام “شات جي بي تي” نهاية العام الماضي، تسارعت المنافسة بين كبريات الشركات لتطوير أنظمتها في مجال الذكاء الصناعي، ما صاحبه تسارع للدعوات لتنظيم الذكاء الصناعي والتفكير فيه.

وحتى سام ألتمان مدير الذي أطلق “شات جي بي تي” قال في مارس الماضي أن شركته “خائفة بعض الشيء” من إمكانات الذكاء الصناعي، مضيفًا أن تكنولوجيا الذكاء الصناعي “ستكون أعظم تكنولوجيا طورتها البشرية حتى الآن”.

مقالات ذات صلة
معلّم جزائري يتوّج بجائزة خليفة التربوية في الإمارات

معلّم جزائري يتوّج بجائزة خليفة التربوية في الإمارات

بعد الجزائر.. كرة نارية مضيئة في سماء أستراليا (فيديو)

بعد الجزائر.. كرة نارية مضيئة في سماء أستراليا (فيديو)

مانوييل تيكسيرا غوميز.. الرئيس البرتغالي الذي لجأ يوما إلى الجزائر

مانوييل تيكسيرا غوميز.. الرئيس البرتغالي الذي لجأ يوما إلى الجزائر

قبة برلمان بوليفيا تتحول لحلبة مصارعة (فيديو)

قبة برلمان بوليفيا تتحول لحلبة مصارعة (فيديو)

دراسة: إذا كنت تشاهد يوتيوب باستمرار توقع هذه الأخطار

دراسة: إذا كنت تشاهد يوتيوب باستمرار توقع هذه الأخطار

أكثر من مليار يورو غرامة على “ميتا” المالكة لفيسبوك.. والسبب

أكثر من مليار يورو غرامة على “ميتا” المالكة لفيسبوك.. والسبب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد