مدير كاسنوس: هذه شروط شراء سنوات التقاعد

تحدث المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء “كاسنوس” عن شروط شراء الإشتراكات للحصول على التقاعد بالنسبة لمنتسبي الصندوق.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد عزوز عساسي إمكانية شراء سنوات الاشتراك في حالات محدّدة قانونًا.

وأوضح عساسي أن سنوات الإشتراك الإلزامية لحصول المؤمن على تقاعده يجب أن تكون 15 سنة.

وتابع مسؤول الصندوق موضحا، أنه في حال كان المنتسب لم يقوم بالتأمين إلا مؤخرا ولا يستطيع الإستفادة من التقاعد، يسمح له بتسدبد اشتراكات السنوات المتبقية من أجل ضمان تقاعده.

من جهة أخرى، نوّه ضيف الصباح إلى حرص إدارة “الكاسنوس” تقديم كافة التسهيلات للمنخرطين أو أولئك الذين سينتسبون لاحقا.