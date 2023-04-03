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رياضة

مدّة غياب آدم الوناس عن الملاعب تتحدّد

علي بهلولي
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مدّة غياب آدم الوناس عن الملاعب تتحدّد
ح.م

كشف اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس سهرة الإثنين عن مدّة غيابه عن المنافسات الرّسمية.

وكان متوسّط الميدان الهجومي آدم الوناس قد تعرّض لِإصابة بعد ظهيرة الأحد، خلال مباراة فريقه ليل والضّيف نادي لوريون الفرنسيَين.

وقال آدم الوناس إنه سيمكث لِمدّة شهر من الآن بعيدا عن المنافسات الرّسمية، في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وفي حال عودته إلى الملاعب في مطلع شهر ماي المقبل، تتبقّى لِآدم الوناس 5 مقابلات مع فريقه ليل بِرسم منافسة البطولة الفرنسية.

وشارك آدم الوناس هذا الموسم في 18 مباراة، يوجد بينها 11 مواجهة خاضها أساسيا. وذلك بِاحتساب بدايته مع فريق نابولي الإيطالي، ثم انتقاله إلى نادي ليل الفرنسي في سبتمبر الماضي.

ويرتبط آدم الوناس (26 سنة) مع نادي ليل الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

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