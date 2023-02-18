مراجعة القانون الأساسي لمهنة المحاماة قريبا

تنفيذا لأوامر الرئيس تبون.. مسؤول بوزارة العدل:

أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، علي صالح، السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أن مهنة المحاماة ستتعزز من خلال مراجعة قانونها الأساسي قريبا، كما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووجه به وزير العدل حافظ الأختام مؤخرا.

وقال علي صالح خلال كلمة ألقاها بصفته ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام في حفل تخرج دفعة جديدة من المحامين لمنظمة محامي البليدة، حملت اسم شهيد الثورة التحريرية المحامي “علي بومنجل” دستور 2020 عزز هيئة الدفاع من خلال النص على “استفادة المحامين من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية من كافة الضغوطات وتكفل لهم الحرية في ممارسة مهنة المحاماة في إطار القانون”، مبرزا أن مهنة المحاماة “مهنة خاصة ونبيلة” وهي – كما أضاف – “مهنة مبادئ وإنسانية ونصرة القانون والحق والمظلوم وتنوير العدالة”.

وأكد ممثل وزير العدل، أن المحامي هو “شريك أساسي ومساهم فعال في تحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون”، مضيفا في نفس الإطار أن المحاكمة العادلة

وتطبيق القانون هو “ثمرة مجهود مشترك بين العديد من الأطراف وفي مقدمتهم القضاة والمحامين”.

ودعا علي صالح في الأخير المحامين الجدد ليكونوا في “مستوى الالتزامات” الملقاة على عاتقهم والتي تكون “بالسعي الدائم والمثابرة لنيل العلم والتكوين وبالرزانة والأخلاق والشجاعة”.