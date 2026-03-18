مراقبة الأداء وتحفيز التطوير محور زيارة وفد وزاري لميناء عنابة

أجرى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مساء أمس الثلاثاء، زيارة تفقدية لميناء عنابة، مرفوقًا بالمدير العام للبحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، بحضور مدير النقل لولاية عنابة، لتقييم نشاط الميناء وتعزيز ديناميته.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية الوصية فإن الأمين العام أبدى ارتياحه للنتائج المحققة، مشيدًا بالجهود المبذولة من طرف الإدارة الحالية للميناء، وسعيها لتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصة الجمارك وشرطة الحدود البحرية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ برامج تكوينية عملية لجميع الفئات العاملة بالميناء.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى عرض تفصيلي قدمه المدير العام لمؤسسة ميناء عنابة عن حصيلة النشاط المينائي لعام 2025، ومشاريع الرقمنة وبرامج التكوين، إلى جانب المشاريع التنموية للبنية التحتية والفوقية وأبرز المحطات المهنية التي شهدها الميناء خلال العام نفسه. كما قدم مدير مكتب الأمن المينائي عرضًا تقنيًا حول منظومة الأمن وإجراءات السلامة المعتمدة لحماية المنشآت والأشخاص والبضائع.

وشدد المدير العام للبحرية التجارية والموانئ على أهمية تضافر الجهود مع جميع المتدخلين في النشاط المينائي، مع التركيز على العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ودعم الكفاءات، مشيرًا إلى القفزة النوعية التي حققها ميناء عنابة على مختلف الأصعدة.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية على متابعة كافة أنشطة الموانئ ودعمه المستمر لجهود التنمية والتطوير، مؤكدًا على الدور الحيوي لميناء عنابة في الديناميكية الوطنية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مرافق الميناء، حيث اطلع الوفد على سير النشاط خلال الورديات الليلية بنظام 24/24 ساعة و7/7 أيام، وعمل الشباك الموحد للمعالجة الرقمية للحاويات، والمراكز الرصيفية، ومنطقة الماسح الضوئي للحاويات، بالإضافة إلى “المخبر المتنقل للتحاليل النوعية وقمع الغش” والتجهيزات التقنية والوسائل التكنولوجية لضمان سرعة الأداء ودقة الرقابة. كما تم تفقد المركز الصحي المتقدم لرعاية العمال والمنشآت القاعدية والفوقية، بما في ذلك مخزن الحبوب وتجهيزاته.

واختتمت الزيارة التفقدية عند الساعة 01:30 صباحًا، مع التأكيد على مواصلة تعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتحسين الأداء المستمر للمنطقة المينائية لعنابة، وترسيخ مكانتها كمحور لوجستي مهم على المستويين الوطني والإقليمي.