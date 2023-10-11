مربي مواش يتعهد بتحقيق اكتفاء في اللحوم خلال 5 سنوات

يدير شركة دولية بإيرلندا لديها فرع بالجزائر

تعهد جزائري يمتلك شركة لتربية المواشي (بقر وغنم) بإيرلندا الجنوبية بتحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر من اللحوم الحمراء والبيضاء في غضون 5 سنوات، من خلال فرعه المحلي “الجزائرية للمواشي”، فضلا عن توفير 24 ألف طن من اللحوم الحمراء في الحال، لإعادة التوازن للسوق الوطني، بدون وسطاء وبأسعار جد تنافسية.

وأفاد صالح سليمان، الرئيس المدير العام لشركة “بريميوم لايف ستوك-Premium live stock” التي مقرها العاصمة الإيرلندية دبلن، في تصريح هاتفي لـ”الشروق”، بأنه أنشأ قبل نحو سنتين فرعا لشركته بالجزائر تحت مسمى “الجزائرية للمواشي”، مشددا على أنه يناشد السلطات تسهيل بعض الإجراءات الإدارية، وفي حال تم ذلك، فإن المؤسسة المحلية ستحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر من اللحوم البيضاء والحمراء في غضون 5 سنوات.

وأشار المتحدث إلى أن شركته لديها من الخبرة والإمكانات ما يمكنها من تربية وتسمين المواشي في الجزائر والتحكم في عمليات المراقبة والذبح والتبريد والتحويل والتقطيع والبيع والتوزيع وغيرها من العمليات وفق معايير أوروبية، عبر فرعها المحلي بالجزائر المسمى “الجزائرية للمواشي”، الذي يديره زين الدين قجور، وهو جزائري له 30 سنة خبرة في المعهد الدولي للتطوير الزراعي (FIDA) المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.

ولفت صلاح الدين سليمان إلى أن الشركة قامت بتوريد فوري للعجول واللحوم الحمراء البقرية والغنمية والأبقار الحلوب إلى قطر قبل سنوات، فضلا عن تسويق منتجاتها في عدة بلدان على غرار فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

وكشف المتحدث أن عدة متعاملين جزائريين حصلوا مؤخرا، على تراخيص لاستيراد لحوم العجول باشروا اتصالات مع الشركة في ايرلندا، من أجل عمليات تصدير محتملة نحو الجزائر، موضحا أن الشركة تتوفر حاليا على نحو 25 ألف عجل للذبح، و200 ألف خروف، وتتعامل مع مذبح حاصل على وسم حلال بأوكسفورد البريطانية.

وتحدث سليمان عن استعداد الشركة للقيام بشبه حجز مسبق للمواشي خصيصا للجزائر، ومواصلة الاتصالات مع المتعاملين الحاصلين على رخص الاستيراد، موضحا أن الهدف هو توصيل اللحوم إلى الجزائر مباشرة ومن دون وسطاء من المراعي ومنشآت التربية والتسمين بإيرلندا إلى المستهلك الجزائري، وهو ما سيوفر لحوما بأسعار تنافسية جدا، على حد تعبيره.

وذكر محدثنا أن الشركة مستعدة ولها الإمكانات لتوفير 40 ألف رأس سنويا للجزائر وجعل السوق الوطنية أولوية وحصرية، توازيا مع ذلك يتم تطوير مشروع التربية والتسمين والذبح محليا عبر شركة “الجزائرية للمواشي”، موضحا: “مستعدون من الآن لتوفير 24 ألف طن من اللحوم الحمراء للسوق الجزائرية بدون وسطاء وإعادة التوازن للسوق والأسعار“.