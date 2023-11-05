مرة أخرى.. انقطاع الاتصال بالانترنت وشبكة الهاتف في غزة

قالت شركة “بالتل” الفلسطينية للاتصالات يوم الأحد، إن خدمات الاتصال بشبكة الهاتف والانترنت، أصبحت غير متاحة في قطاع غزة مرة أخرى.

وكتبت الشركة على صفحتها في فيسبوك:”نأسف للإبلاغ عن عدم إمكانية الوصول إلى جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة”.

وأرجعت الشركة هذا الانقطاع إلى “قطع جميع الطرق الرئيسية التي تم إعادة تشغيلها في وقت سابق، من قبل الجانب الإسرائيلي من جديد”.

واجه سكان غزة انقطاعا لشبكات الاتصالات مرتين، منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع، في 7 أكتوبر الماضي.