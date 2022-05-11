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مرشح للتشريعيات من أصل جزائري يثير الجدل في فرنسا

الشروق أونلاين
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مرشح للتشريعيات من أصل جزائري يثير الجدل في فرنسا
ح.م
الصحفي والناشط الفرانكو-جزائري طه بوحفص

أثار ترشح الصحفي والناشط المناهض للعنصرية من أصل جزائري طه بوحفص، للانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة، ممثلا لـ(الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والتضامن الشعبي الجديد) جدلا كبيرا في فرنسا.

ومنذ إعلانه الترشح شنت حملات متتالية ضده ولم يمر يوم من دون ذكر اسم طه بوحفص على شاشات التلفزيون ، ليُصوَّر على أنه خطر على الجمهورية”.

وأصبح اسم طه بوحفص ، الموضوع الأكثر مناقشة في فرنسا على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وقال بوحفص في بيانه الصحفي بعد سحب ترشحه “منذ عدة أسابيع، وأنا أعاني من عاصفة غير مسبوقة من الهجمات. كل يوم، افتراء جديد وإهانة جديدة ، تهديد جديد بالقتل، اتهام جديد”

وقدم العديد من السياسيين اليساريين دعمهم لبوحفص مثل مرشح جيش الشعب الجديد للانتخابات الرئاسية (الحزب الجديد المناهض للرأسمالية) ، وفيليب بوتو وجان لوك ميلينشون.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال ميلنشون “طه بوحفص يسحب ترشيحه للانتخابات التشريعية. هاجمه حشد من الناس. في سن الخامسة والعشرين ، يصعب التعايش مع التهديدات اليومية بالقتل والاتهامات العلنية. ألوم نفسي لأنني لم أتمكن من مواساته بقدر الضرورة”.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في دائرة الرون ، حيث كان طه بوحفص ينوي خوض الانتخابات ، قام حزبا اليمين المتطرف ، والتجمع الوطني، بتكليف الشرطة بمواجهته في صناديق الاقتراع.

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