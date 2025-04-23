مرض مسكوت عنه ينخر في صمت جسد نجوم الرياضة

تحدّث نجم كرة القدم الإسبانية سابقا أندريس إنييستا بِجرأة، عن معاناته من أحد أمراض العصر المادّي الحديث.

وكان أندريس إنييستا – الذي سيبلغ من العمر 41 سنة في ماي المقبل – قد اعتزل ممارسة رياضة كرة القدم في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح إنييستا أنه عانى كثيرا من مرض الاكتئاب، وحضر عديد جلسات العلاج مع طبيب نفساني.

وفي مقابلة صحفية مع جريدة “إل باييس” الإسبانية، نشرت تفاصيلها، الأربعاء. ربط اللاعب الذي أهدى منتخب إسبانيا كأس العالم 2010، بِتسجيل الهدف الوحيد في النهائي ضد هولندا – بين الاكتئاب ومغادرة بيت أسرته وهو طفل صغير. حيث التحق بِمدرسة “لا ماسيا” الشهيرة والتابعة لِنادي برشلونة وهو بِعمر 12 سنة.

وكان إنييستا يُقيم رفقة أسرته بإحدى القرى النائية في ألباسيتي، بِالجنوب الشرقي لإسبانيا. فيما تبعد مدرسة “لاماسيا” عن البيت بنحو 500 كلم.

وقال صاحب المركز الثاني في جائزة “الكرة الذهبية” نسخة 2010: “على الصعيد الشخصي، تسبّب هذا الانفصال في دمار كبير لي ولِعائلتي”.

وأضاف اللاعب الذي يعاني التّخمة من ناحية التتويجات: “لقد دعّمتني هذه الرّياضة معنويا بِسبب الألم الداخلي الذي كنت أشعر به، والذي لم أخرجه أو حاولت إخفاءه”.

وبعد ذكره للعلاج عند طبيب نفساني مختصّ بِسبب الاكتئاب، يؤكد أندريس إنييستا أن عددا لا يستهان به من الرياضيين المحترفين سقطوا مثله في نفس الفخ، لكن لا يملكون جرأة التعبير عنه. وأن طريق الطب لِمعالجة هذا المرض لا يزال طويلا.

في الرياضة الاحترافية وكرة القدم تحديدا، لا تزال حرارة المقابلات، وصخب المدرجات، ورنين نقود التتويجات و…. يحجب الرّؤية عن هذا “الوحش” الذي يفتك بِالرياضيين في صمت.