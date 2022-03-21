مركب الحجار يصدر توضيحا حول عملية تصدير الحديد

أكد مجمع سيدار الحجار، الإثنين، أنه لا يقوم بتصدير حديد الخرسانة المستعمل في البناء، وهذا بعد تصريح مديره العام حول الشروع في تصدير المنتجات الحديدية.

وجاء في بيان توضيحي للمجمع، أن المديرية العامة لسيدار الحجار، تؤكد أن انتاجها لحديد الخرسانة (حديد البناء) موجه دوما للسوق الوطنية، ولم يسبق لها أن قامت بتصديره أو لها نية لفعل ذلك.

وأوضح المصدر ذاته، أن التصريحات الأخيرة للمدير العام للمجمع لوكالة الأنباء عن شروع الحجار في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات الحديدية المبرمجة ضمن الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022 التي تخص تصدير 25 ألف طنا، متعلقة بالمنتجات المسطحة وشبه المنتهية والمنتجات الثانوية.

مركب الحجار يكشف عن 8 دول كوجهة لصادراته

وفي 10 مارس 2022، كشف المدير العام لمركب الحجار لطفي كمال مانع، عن تصدير منتجاته الحديدية المقدرة بنحو 25 ألف طن إلى 8 دول خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأكد لطفي مانع، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية شروع مركب سيدار الحجار في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات الحديدية المبرمجة ضمن الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022 والتي تخص تصدير 25 ألف طن نحو إيطاليا وإسبانيا وتركيا والنيجر ومصر وتونس وسوريا ولبنان.

وقال المتحدث ذاته إن المركب يعتزم زيادة حجم الصادرات من المنتجات الحديدية خلال عام 2022 إلى 200 ألف طن من إجمالي إنتاجه البالغ 800 ألف طن.

وخلال عام 2021 ، صَدرت الحجار 150 ألف طن من المنتجات الحديدية من إجمالي إنتاج يزيد عن 500 ألف طن من المنتجات الحديدية الطويلة والمسطحة والأنابيب غير الملحومة وقضبان التسليح وغيرها من المنتجات الصناعية وشبه الصناعية المعدة للاستغلال الصناعي، حسبما أوضحه المسؤول.