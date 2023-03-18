-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مريم بن مولود تستلم مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات.. تعرّف عليها

الشروق أونلاين
  • 530
  • 0
مريم بن مولود تستلم مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات.. تعرّف عليها
ح.م
مريم بن مولود وحسين شرحبيل

استلمت مريم بن مولود يوم السبت، مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات، من سابقها حسين شرحبيل.

وعُيّنت بن مولود في منصبها الوزاري في تعديل حكومي جزئي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس. وشمل 11 حقيبة وزارية.

الوزيرة الجديدة من مواليد سنة 1980، وهي تحمل شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.

وشغلت بن مولود عدّة مناصب منذ تخرّجها عام 2005. حيث عملت على مستوى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كمهندس دولة في الإعلام الآلي. ثم رئيسة مكتب مركزي لأنظمة الإعلام الآلي في 2009. ثم مديرة فرعية لأنظمة الإعلام الآلي في 2011.

وفي 2021، عُيّنت مديرة لأنظمة المعلومات والاتصال، على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، بعد دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

الرئيس تبون يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا

نشرية خاصة: موجة حر عبر 9 ولايات غربية

نشرية خاصة: موجة حر عبر 9 ولايات غربية

بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية بـإن قزام

بالفيديو.. الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية بـإن قزام

العمل الخيري ينطلق عشية رمضان

العمل الخيري ينطلق عشية رمضان

تعديل حكومي: لعمامرة ورزيق وآخرون يغادرون قصر سعدان

تعديل حكومي: لعمامرة ورزيق وآخرون يغادرون قصر سعدان

“عاصفة تيريرين 2023”.. الجيش جاهز لمواجهة أي طارئ

“عاصفة تيريرين 2023”.. الجيش جاهز لمواجهة أي طارئ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد