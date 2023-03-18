مريم بن مولود تستلم مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات.. تعرّف عليها

استلمت مريم بن مولود يوم السبت، مهامها كوزيرة للرقمنة والإحصائيات، من سابقها حسين شرحبيل.

وعُيّنت بن مولود في منصبها الوزاري في تعديل حكومي جزئي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس. وشمل 11 حقيبة وزارية.

الوزيرة الجديدة من مواليد سنة 1980، وهي تحمل شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار.

وشغلت بن مولود عدّة مناصب منذ تخرّجها عام 2005. حيث عملت على مستوى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كمهندس دولة في الإعلام الآلي. ثم رئيسة مكتب مركزي لأنظمة الإعلام الآلي في 2009. ثم مديرة فرعية لأنظمة الإعلام الآلي في 2011.

وفي 2021، عُيّنت مديرة لأنظمة المعلومات والاتصال، على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة، التابعة لوزارة المالية، بعد دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري.