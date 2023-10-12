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مسؤولة في الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يتعرضون للإبادة

الشروق أونلاين
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مسؤولة في الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يتعرضون للإبادة
أرشيف
فرانشيسكا ألبانيز

يتعرض جزء كبير من سكان قطاع غزة للإبادة، تحت قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي، حسب ما حذرت منه مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز.

وقالت ألبانيز في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية:”ما يحدث هو أن جزءا كبيرا من السكان الفلسطينيين في غزة يتم القضاء عليهم. ليس بشكل مختلف عما حدث من قبل ولكن بشراسة متزايدة”.

وحول قيام الاحتلال بقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن غزة قالت المسؤولة الأممية إن “تجويع السكان المحاصرين وحرمانهم من الضروريات يعدّ جريمة حرب”.

قبل أن تضيف:”وإذا كان ذلك متعمدًا، وفي سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين، فإنه يشكل أيضًا جريمة ضد الإنسانية”.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم السادس. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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