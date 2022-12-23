مسؤولو الإسماعيلي المصري يبحثون عن بن خماسة لإقناعه بالبقاء

حديث عن رغبة مولودية الجزائر في الظفر بخدماته في الميركاتو "الشتوي"

جدد مسؤولو مولودية الجزائر، اهتمامهم في التعاقد مع لاعب النادي الإسماعيلي المصري، الجزائري محمد بن خماسة، خلال افتتاح سوق التحويلات الشتوي المقبل، وذلك بعدما قرر اللاعب مقاطعة الفريق المصري، ومن ثم مغادرته دون رجعة في الساعات الأخيرة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية العالقة منذ مدة، المقدرة بعشرة أشهر كاملة، وهو الأمر الذي أغضبه ودفعه للتفكير في العودة إلى الجزائر والدخول في مفاوضات مع المولودية التي أبان مسؤولوها عن استعدادهم لضم بن خماسة في الفترة المقبلة، علما أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، كان قد قرر بيع محمد بن خماسة خلال “الميركاتو” الصيفي الفارط للمولودية، غير أن ضعف العرض المالي جعلهم يرفض العرض، علما أن استبعاد بن خماسة من المواجهة الأخيرة أمام نادي إنبي في البطولة المصرية، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت اللاعب يتخذ قرار الرحيل، علما أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها اللاعب بهذا التصرف بل سبق له فعل ذلك بغيابه عن التدريبات قبل أن يتعرض لعقوبة مالية أجبرته على العودة إلى الفريق من جديد.

يحدث هذا في الوقت الذي يبحث مسؤولو الإسماعيلي عن بن خماسة “المختفي” في الساعات الأخيرة، بهدف إقناعه بالعودة قبل أن يحزم حقائبه نحو الجزائر، مخافة أن يشكو اللاعب بالنادي المصري إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على أمواله العالقة.