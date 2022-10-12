مسؤول بسوناطراك: عمليات استكشاف النفط الجزائري تشمل غرب المترسط

أكد مسؤول بشركة سوناطراك أن الاستثمارات الاستكشافية التي يقوم بها المجمع في مجال النفط تشمل النطاق البحري بما فيه غرب البحر الأبيض المتوسط.

وخلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعة الأولى قال مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك باجي الربيع إن خطة المجمع الاستكشافية تشمل كل حلقات السلسلة البترولية.

كما أعلن باجي الربيع مواصلة المجمع لعملياته الاستكشافية في كل الأحواض الرسوبية التي تغطي جميع المناطق بما في ذلك النطاق البحري الذي أشار إلى أنه نطاق شاسع جدا.

وفي هذا الصدد، أوضح ضيف الصباح أنه مقارنة بالاكتشافات التي قامت بها بعض الشركات في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ينتظر أن تشمل أيضا كل الأحواض البحرية الموجودة بكامل النطاق الغربي للمتوسط .

وأبدى مدير قسم الاستكشاف بسوناطراك تفاؤلا كبيرا بإمكانية أن تكلل عمليات التنقيب والاستكشاف المرتقبة على طول الساحل البحري بالنجاح بهدف تعزيز وتجديد الاحتياطات الوطنية في مجالي الغاز والبترول.

وفي السياق ذاته، كشف مدير قسم الاستكشاف، أن الشركة تمكنت خلال هذه السنة من تحقيق 11 اكتشافا في مجالي النفط والغاز عبر مختلف ربوع الوطن، تسعة منها من مجهودها الخاص واثنان بالشراكة مع شركة “ايني ” الإيطالية.

سوناطراك تحصل على شهادة تصنيف عالمية

وفي 2 أكتوبر 2022، تحصل مركز البيانات الرئيسي لمجمع سوناطراك على شهادة تصنيف عالمية بإعتباره أحد المراكز الأكثر أمانا ومرونة في العالم.

وحسب بيان للمجمع فقد تحصل مركز البيانات Data Center الرئيسي لمجمع سوناطراك على شهادة تصنيف “Uptime Tier 3 Design “.

وأوضحت سوناطراك بإن شهادة Tier III من Uptime Institute، تسلم بشكل خاص إلى مراكز البيانات التي تتوفر على المقاييس العالمية العالية المتعلقة بتحسين آليات وعمليات الأمان والمرونة التي يتم تنفيذها داخل مراكز البيانات، فهي تهدف إلى ضمان توفر خدمة مراكز البيانات وجودتها وأمانها.

وبعد الانتهاء من مراحل التدقيق والتطوير من طرف المديرية المركزية للرقمنة ونظم المعلومات التابعة لمجمع سوناطراك بالتعاون مع مؤسسة دعم وتطوير الرقمنة ( EADN) تم تصنيف مركز البيانات لسوناطراك من طرف معهد “Uptime Institute” ضمن أكثر مراكز البيانات في العالم أمانًا ومرونة وفق أخر إصدار للمعهد .

وأشار المصدر ذاته إلى أن مركز البيانات لسوناطراك يتوفر على بنية تحتية جد حديثة وذات كفاءة عالية مجهزة بخوادم موصولة بشبكة اللأنترت فائقة السرعة تضمن تخزين البيانات والتطبيقات ومعالجتها وتدفقها بكل سلاسة ويوفر بيئة آمنة تقلل من فرص حدوث الخروقات الأمنية للأنظمة المعلوماتية.