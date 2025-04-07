مسؤول بنادي الترجي يشن هجوما على الرابطة التونسية بسبب بلايلي

بسبب ما حدث خلال مباراة شبيبة العمران..

شنّ مسؤول بنادي الترجي هجومًا حادًا على رابطة الدوري التونسي للمحترفين بسبب أزمة نجم الفريق، الدولي الجزائري يوسف بلايلي.

وأحالت الرابطة التونسية لاعب الترجي إلى جلسة استماع لدى لجنة الأخلاق بسبب حركة قام بها خلال مباراة شبيبة العمران التي أقيمت خلال شهر مارس الماضي بالدوري التونسي.

وحضر اللاعب جلسة الاستماع يوم الجمعة الماضي من أجل التحقيق معه بشأن هذه الواقعة بينما قررت الرابطة تأجيل إعلان القرار إلى يوم الجمعة المقبل.

وقال رياض بنور، رئيس فرع كرة القدم بنادي الترجي، في تصريحات لقناة “التاسعة” التونسية إن رابطة الدوري التونسي ليس لها الحق في النظر بملف واقعة بلايلي ولا يوجد أي دليل قانوني لإثارة هذا الأمر بعد هذا الوقت خاصة أن المباراة أقيمت يوم 12 مارس الماضي.

وأضاف بنور: “سبق أن قام لاعب من الفريق المنافس بنفس الحركة ولم تستدعه الرابطة للتحقيق كما أن توقيت استدعاء اللاعب أمر غريب للغاية بخلاف أن تأجيل النطق بالقرار أمر أكثر غرابة”.

وأضاف: “لأول مرة منذ 3 أعوام تعتمد الرابطة على معاينة لواقعة عبر شاشة التليفزيون وهو أمر يجعل جمهور الترجي على حق وهو يرى سوء النية في الواقعة”.

وواصل: “هل ينتظر هؤلاء أن يخسر الترجي أمام صن داونز الجنوب أفريقي الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في ظل تشتيت تركيز اللاعب والفريق”. وأتم بنور قائلاً:” نتفهم جيداً أن البعض سيستفيد من إيقاف بلايلي مباراتين وتحديداً نعلم أي فريق سيستفيد من الأمر”.