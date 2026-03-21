مسؤول عسكري إيراني: لدينا “مفاجآت كبيرة” لترامب إذا قرر الهجوم البرّي على إيران

حذّر مسؤول عسكري إيراني يوم السبت، من “مفاجآت كبيرة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذا قرر شنّ هجوم بري على إيران.

ونقلت وكالة تسنيم عن المصدر قوله:”الهجوم البرّي على إيران، هو من ضمن خطوطنا الحمراء. وكما كانت لدينا مفاجآت إزاء كل خطوة يقوم بها العدوّ، فهذه المرة أيضا ستكون هناك مفاجآت”.

قبل أن يتابع:”ردا على شنّ الحرب ضد الشعب الإيراني، نشبت الحرب الإقليمية. وعندما تعرضت بنيتنا التحتية للطاقة تم إعطاب جميع البنى التحتية للطاقة في المنطقة”.

“ونحن جاهزون الآن أيضا بأن نفاجئ العدوّ، إذا ارتكب حماقة في هذا المجال. بحيث لا يستطيع حتى إخراج توابيت جنوده من أراضينا”، يقول المصدر.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.