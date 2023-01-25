-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مسؤول ملغاشي: أتمنّى أن أعود إلى الجزائر عام 2025 وأحضر وقائع “الكان”

علي بهلولي
  • 47
  • 0
مسؤول ملغاشي: أتمنّى أن أعود إلى الجزائر عام 2025 وأحضر وقائع “الكان”
الأرشيف
الملغاشي جوسلين ألبيرتو رازافيامونجي.

قال مسؤول في اتحاد مدغشقر لِكرة القدم إنه يأمل أن تستضيف الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمسؤول جوسلين ألبيرتو رازافيامونجي، رئيس وفد منتخب مدغشقر للاعبين المحلّيين، الذي يُشارك في منافسة “شان” الجزائر 2023.

وقال جوسلين ألبيرتو رازافيامونجي إنّه مُعجب بِالإمكانيات المادّية التي سخّرتها الجزائر لِتنظيم “الشان”. وضرب مثلا بِالمرافق الرياضية والسياحية التي استفاد منها منتخب بلاده في قسنطينة.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، إنه يأمل أن يعود إلى الجزائر عام 2025، وهو يقود وفد منتخب بلاده مدغشقر، وهذه المرّة لِفئة الأكابر.

وسجّل المنتخب الملغاشي للاعبين المحلّيين نتائج باهرة في دور المجموعات بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، بعد أن خاض مقابلتَين وأحرز فوزَين، أهّلاه إلى ربع النهائي في مركز الصّدارة، وسيُواجه الفريق الموزمبيقي بِالميدان ذاته مساء السبت المقبل. عِلما أنه يحضر “الشان” لِأوّل مرّة منذ إطلاق البطولة عام 2009.

مقالات ذات صلة
صحيفة سعودية: النصر يحصل على توقيع مودريتش

صحيفة سعودية: النصر يحصل على توقيع مودريتش

نجاح الجزائر في أحسن طبعة “شان” والرهان على “الكان”

نجاح الجزائر في أحسن طبعة “شان” والرهان على “الكان”

هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة رسمية مع النصر السعودي

هذا ما قاله رونالدو بعد أول مباراة رسمية مع النصر السعودي

رئيس “الكاف” يحظى بتكريم خاص في وهران

رئيس “الكاف” يحظى بتكريم خاص في وهران

هذا ما قاله جيرو لبن زيمة حول الاستبعاد من المونديال

هذا ما قاله جيرو لبن زيمة حول الاستبعاد من المونديال

هذا ما قاله بن ناصر بعد الهزيمة الثقيلة أمام لاتسيو

هذا ما قاله بن ناصر بعد الهزيمة الثقيلة أمام لاتسيو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد