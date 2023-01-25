مسؤول ملغاشي: أتمنّى أن أعود إلى الجزائر عام 2025 وأحضر وقائع “الكان”

قال مسؤول في اتحاد مدغشقر لِكرة القدم إنه يأمل أن تستضيف الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

ويتعلّق الأمر هنا بِالمسؤول جوسلين ألبيرتو رازافيامونجي، رئيس وفد منتخب مدغشقر للاعبين المحلّيين، الذي يُشارك في منافسة “شان” الجزائر 2023.

وقال جوسلين ألبيرتو رازافيامونجي إنّه مُعجب بِالإمكانيات المادّية التي سخّرتها الجزائر لِتنظيم “الشان”. وضرب مثلا بِالمرافق الرياضية والسياحية التي استفاد منها منتخب بلاده في قسنطينة.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، إنه يأمل أن يعود إلى الجزائر عام 2025، وهو يقود وفد منتخب بلاده مدغشقر، وهذه المرّة لِفئة الأكابر.

وسجّل المنتخب الملغاشي للاعبين المحلّيين نتائج باهرة في دور المجموعات بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، بعد أن خاض مقابلتَين وأحرز فوزَين، أهّلاه إلى ربع النهائي في مركز الصّدارة، وسيُواجه الفريق الموزمبيقي بِالميدان ذاته مساء السبت المقبل. عِلما أنه يحضر “الشان” لِأوّل مرّة منذ إطلاق البطولة عام 2009.