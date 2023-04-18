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رياضة

مساعد الكوكي يعلّق على الهزيمة الأولى لشباب بلوزداد

عمر سلامي
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مساعد الكوكي يعلّق على الهزيمة الأولى لشباب بلوزداد
ح.م
الكوكي ومساعده الهبيري

قال مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري أن كل الظروف كانت ضد الفريق في مباراة مولودية وهران، التي حسمها أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأضاف الهبيري في تصريحات للصفحة الرسمية لنادي شباب بلوزداد: “هذه المباراة الخامسة في مدة 16 يوما، حاولنا تدوير التشكيلة في هذه المواجهة”.

وتابع مساعد الكوكي: ” حاولنا تأجيل المباراة لكن قوبل طلبنا بالرفض، عكس الأندية الأخرى، لدينا حظوظنا في اللقب وسنعمل على تدعيمها، كما نركز على تحقيق الهدف الأسمى، وهو الفوز في مباراة السبت أمام صان داونز”.

وقال الهبيري: “هزيمتنا في وهران لم تكن في إطار كرة القدم، مولودية وهران كانت مجبرة على الفوز، لكنها لا تستحق تلك الهدايا، وضربة جزاء كانت بمثابة زكاة عيد الفطر..”
وأكد مساعد الكوكي أن الجميع كان ينتظر هزيمة شباب بلوزداد: ” الآن انهزم شباب بلوزداد..وجدنا أنفسنا أمام نسق ماراطوني، وحاولنا تغيير التشكيلة لإراحة اللاعبين لمباراة صان داونز، واللاعبين الذي شاركوا قدموا كل ما لديهم”.

وختم مساعد الكوكي: ” لدينا فارق محترم في النقاط بالبطولة ونطلب من أنصارنا الوقوف معنا يوم السب أمام صان داونز للاحتفال بالفوز”.

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