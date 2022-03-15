مستشار زيلينسكي يتوقّع موعد نهاية الحرب في أوكرانيا

توقّع أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تنتهي الحرب في بلاده بحلول شهر ماي المقبل.

وقال أريستوفيتش في مقطع فيديو نقلته وكالة رويترز، إنّ “التوقيت الدقيق لنهاية الحرب يعتمد على حجم الموارد التي يستعدّ الكرملين لتخصيصها”.

وأوضاف المسؤول الأوكراني: “أعتقد أنه في موعد أقصاه شهر ماي، سيكون لدينا اتفاق سلام. وربما قبل ذلك بكثير”.

وتابع:”نحن في مفترق طرق الآن. إما أن يكون هناك اتفاق سلام في غضون أسبوع أو أسبوعين. أو أن نستمرّ في القضاء على بعضنا البعض”.